Москва, , 17:41 — REGNUM Участники трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе по итогам переговоров в понедельник, 23 декабря, согласовали условия взаимного освобождения и обмена удерживаемыми лицами.

Как сообщил журналистам представитель России в контактной группе Борис Грызлов, стороны договорились осуществить обмен до конца текущего года, как и призвали лидеры стран «нормандской четвёрки» по итогам саммита в Париже.

Переговоры представителей Киева, ДНР и ЛНР по проходили в режиме видеоконференции.

Напомним, в последний раз обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса состоялся в конце декабря 2017 года. После этого процесс переговоров о дальнейшем обмене оказался заморожен.