Бишкек, , 19:30 — REGNUM Военнослужащие объединенной российской базы в Киргизии блокировали и обезвредили условных террористов в ходе учений, состоявшихся сегодня, 27 декабря, на территории авиабазы «Кант». Об этом сообщает пресс-служба военного объекта.

По замыслу учений, боевики проникли на территорию военного городка и захватили контрольно-пропускной пункт.

Подразделение противодействия терроризму при поддержке бронетехники отсекло возможные пути отступления условных террористов, а группа захвата, используя спецсредства, взяла здание КПП штурмом и захватила противника.

Всего в учениях были задействованы более 100 военнослужащих, а также бронетранспортеры БТР-82АМ.

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