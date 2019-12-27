Париж, 27 декабря 2019, 18:59 — REGNUM Из-за протеста профсоюзов остановили работу два из восьми нефтеперерабатывающих заводов Франции, 27 декабря передает агентство Associated Press.
Общенациональная забастовка и акции протеста из-за пенсионной реформы во Франции продолжаются уже 23 дня подряд.
Забастовка стала самой массовой и крупной с 1995 года. Забастовка транспортников привела к отмене значительной части поездов, автобусов, закрытию части веток парижского метро.
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