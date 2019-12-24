Париж, 24 декабря 2019, 20:28 — REGNUM Глава французской правительственной комиссии по пенсионной реформе Лоран Петрашевский заявил, что власти «готовы на компромисс» с профсоюзами, 24 декабря в интервью BFM-TV.
Известно, что Петрашевский и другие правительственные чиновники проведут переговоры с лидерами бастующих профсоюзов с 7 по 17 января.
Общенациональная забастовка из-за пенсионной реформы во Франции продолжается с 5 декабря.
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