Москва, , 15:26 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в январе 2020 года может посетить Вифлеем. В настоящее время визит главы государства находится в стадии проработки. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Такой визит прорабатывается», — сообщил официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах посетить Израиль в середине января 2020 года президент России Владимир Путин заявил 20 ноября на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III в Москве.

Глава государства сообщил, что в середине января 2020 года посетит Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста и будет участвовать в открытии монумента жертвам блокады Ленинграда.

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