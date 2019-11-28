Москва, , 20:33 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Израиль. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в январе в Израиле состоится Всемирный форум памяти Холокоста, в котором российский лидер планирует принять участие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине октября 2019 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по поручению президента Израиля Реувена Ривлина направил президенту России Владимиру Путину просьбу о помиловании израильтянки Наамы Иссасхар и возвращении её в Израиль

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