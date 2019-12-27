Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Пхеньян намерен подорвать не только безопасность США, но и международный авторитет Вашингтона, заявил бывший идеолог крайне правой фракции Республиканской партии Патрик Джозеф Бьюкенен в статье для издания The American Conservative.

«Если мир увидит, что США неохотно противодействуют КНДР, которая угрожает остальным странам, удастся ли сохранить уверенность в том, что США готовы рискнуть войной, чтобы защитить своих союзников?», — говорится в статье.

По словам Бьюкенена, северокорейский лидер Ким Чен Ын подрывает не только американскую безопасность, но и американский авторитет.

Напомним, ранее в Пхеньяне пообещали преподнести США неприятный «рождественский подарок», если не удастся достигнуть прогресса в переговорах к концу 2019 года.

Ранее, в июле 2017 года, северокорейский лидер заявил, что испытания первой межконтинентальной ракеты КНДР — это «мешок подарков» на американский День независимости.

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