Москва, , 21:56 — REGNUM Поэтапное смягчение санкций в отношении Северной Кореи было бы шагом к урегулированию ситуации на Корейском полуострове, заявила 26 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, шаги Пхеньяна по сворачиванию ядерной программы нужно поощрять, причём на уровне Совета Безопасности ООН.

Захарова «На практике это означало бы смягчение режима международных санкций в отношении КНДР по мере продвижения к ядерному разоружению».

По её словам, противники Северной Кореи стараются блокировать её контакты с другими странами в областях, не имеющих отношения к ракетно-ядерным программам.

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Напомним, Запад выступает за сохранение санкций в отношении Северной Кореи. В связи с этим Пхеньян продолжает испытания в рамках ракетной программы.

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