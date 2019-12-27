Москва, , 01:21 — REGNUM Истребители дежурных сил ПВО России за прошедшую неделю три раза вылетали на перехват возможных нарушителей госграницы России. Инфографику с данными Минобороны РФ 27 декабря опубликовала газета «Красная звезда».

На прошедшей неделе 34 летательных аппарата иностранных государств проводили воздушную разведку вдоль границ РФ. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Всего летчиками ВКС России в рамках боевой подготовки были выполнены 176 лётных смен на 57 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 470 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели около 12,5 тыс. практических мероприятий, а также более 2,5 тыс. занятий по вождению (из них 47% — ночью) на 140 полигонах. Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 30 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В ходе призыва граждан России на военную службу, к местам её прохождения отправлены 112 900 человек, что составляет 95,8% от задания.

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