Лондон, , 21:17 — REGNUM Утверждения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что британские истребители поднимались в небо над Эстонией для перехвата более чем 50 российских самолётов за несколько месяцев, не соответствуют действительности. Об этом заявили 23 декабря в пресс-службе посольства России в Лондоне.

«Хотели бы в первую очередь подчеркнуть, что сведения о нарушении российскими самолётами воздушного пространства Эстонии, тем более в таких масштабах, не соответствуют действительности», — отметили в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что подобные заявления «сложно рассмотреть иначе как целенаправленную недобросовестную манипуляцию».

В комментарии посольства также указывается, что российские самолёты осуществляют перелеты из района Санкт-Петербурга в Калининградскую область в целях обеспечения повседневных нужд подразделений Вооруженных сил России, о чём «хорошо известно командованию НАТО». При этом, как подчёркнуто, всё полеты российской военной авиации над Балтикой, в том числе у берегов Эстонии, тщательно отслеживаются.

Напомним, ранее в ходе визита Бориса Джонсона в Эстонию, где он, в частности, встречался с военнослужащими Соединённого Королевства, было заявлено, что британские лётчики за период с мая по сентябрь 2019 года совершили 21 вылет якобы для перехвата в общей сложности 56 российских военных самолётов в воздушном пространстве над Эстонией.