Москва, , 17:22 — REGNUM Темы переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром назвала журналистам 26 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лавров и Джайшанкар обсудят, помимо состояния двусторонних отношений, план намеченных на будущий год политических контактов на высшем уровне между Москвой и Нью-Дели.

Также Лавров в Нью-Дели выступит на политологической конференции «Райсина диалог».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров собирается нанести официальный визит в Индию 15 января 2020 г.

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