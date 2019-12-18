Кемерово, , 14:43 — REGNUM Индия заинтересована в импорте коксующегося угля из Кузнецкого бассейна. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Кемеровской области, об этом заявил заместитель индийского посла в России Биная Шриканта Прадхан на встрече с региональными властями.

По его словам, в 2019 году его страна импортирует из России до 15 метрических тонн угля, планируя в будущем увеличить эти цифры до 20−25 метрических тонн.

«Уголь необходим для сталелитейного производства и энергетической промышленности. Вопросы логистики обсуждаются с РЖД», — отметил дипломат.

В свою очередь заместитель губернатора Кузбасса Ольга Турбаба отметила, что Индия для региона является давним и надежным партнером. Сюда импортируются индийские пластмассы и изделия из них, продукции машиностроения и чёрной металлургии, а также текстильные изделия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее индийская сторона подтвердила намерение участвовать в строительстве завода в Бурятии, стоимостью 400 млн рублей. Индийцы возьмут на себя 50% затрат.

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