Москва, , 15:28 — REGNUM Ливия, разрушенная как государство действиями ряда стран, стала «пристанищем для наёмников из огромного количества стран». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию об участии граждан России в военном конфликте.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что наёмники из разных стран участвуют в конфликтах «во всех уголках планеты», при этом подчеркнул невозможность контролировать передвижение всех граждан. Как, например, в Сирии, где в подконтрольных курдам тюрьмах содержатся выходцы из России, Франции и других государств.

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Пресс-секретарь добавил, что ситуация в Ливии «вызывает общую озабоченность», в том числе российскую. Песков добавил, что Россия заинтересована в скорейшем мирном урегулировании и «прекращении кровопролития».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся как минимум две тысячи бойцов ЧВК «Вагнер». В ноябре газета The New York Times сообщала о почти 200 российских наёмников, включая снайперов, переброшенных на территорию Ливии за последние полтора месяца.

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