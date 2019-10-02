Триполи, , 23:43 — REGNUM Российская частная военная компания, иногда именуемая в СМИ «группой Вагнера», понесла серьёзные потери на территории Ливии, сообщает 2 октября РБК со ссылкой на неназванные источники и анонимных людей, именующих себя знакомыми погибших.

Авиаудар U. S. Navy

По утверждению агентства, ЧВК потеряла до своих 35 бойцов в городе Тобруке, по которому авиация Правительства национального согласия нанесла воздушный удар.

Стоит отметить, что сообщения в соцсетях, на которые ссылаются СМИ, указывают разное число погибших, от шести до 35 человек.

Напомним, в России не зарегистрировано такой организации как «ЧВК или группа Вагнера».

Время от времени специфические СМИ публикуют «сенсационные» сообщения о деятельности или массовой гибели бойцов российских ЧВК в разных странах мира.

Как правило, это сообщения так и не получают никаких достоверных подтверждений.

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