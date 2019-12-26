Париж, , 13:41 — REGNUM Из-за предстоящих манифестаций противников пенсионной реформы во Франции 28 декабря ожидаются серьёзные сбои в работе транспорта данной страны. Об этом 26 декабря сообщил департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Франция — 28 декабря в Париже продолжатся манифестации противников проекта пенсионной реформы; повышенные меры безопасности; серьезные сбои в работе транспорта», — говорится в сообщении.

Также в Тtwitter ДСКЦ МИД РФ сообщается о «желтом» уровне опасности в связи с возросшей активностью вулкана Попокатепетль и возможных сбоях в результате этого в авиасообщении в центральной части Мексики, возможных сбоев в авиасообщении из-за тайфуна «Фан-Фон» 29−30 декабря во Вьетнаме и об эпидемии кори в Новой Зеландии и Самоа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки США ввергнуть Латинскую Америку в «управляемый хаос» вызывают беспокойство, однако вместе с тем Вашингтон просчитался, намереваясь реализовать «блицкриг» в отношении ряда стран.