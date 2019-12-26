Москва, 26 декабря 2019, 11:01 — REGNUM Попытки США ввергнуть Латинскую Америку в «управляемый хаос» вызывают беспокойство. Вместе с тем Вашингтон просчитался, намереваясь реализовать «блицкриг» в отношении ряда стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров в опубликованном 26 декабря интервью ТАСС.
«Регион оказался сложнее и многообразнее упрощенческих расчетов Вашингтона», — сказал министр.
Так, сорвались планы США в отношении Венесуэлы, Кубы, Никарагуа. Не помогли ни санкции, ни методы «цветных революций».
При этом ощутим запрос на более значимую роль России в латиноамериканских делах. Для Москвы Латинская Америка и Карибский бассейн — самоценное направление внешней политики. РФ заинтересована в силе, политической сплочённости и экономической устойчивости этих стран, пояснил Лавров.
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