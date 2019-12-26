Нур-Султан, 26 декабря 2019, 08:13 — REGNUM Сенат Казахстана отправил в отставку двух судей Верховного суда республики — Толебая Кожана и Баглана Макулбекова, сообщает 26 декабря агентство «Казинформ».
Отставка связана с достижением судьями пенсионного возраста. Кроме того, депутаты сената проголосовали за утверждение пяти новых кандидатов в судьи Верховного суда: Сембека Баймаханова, Вячеслава Салия, Ботагоз Ералиеву, Есенбая Боранбаева, Арыстанбека Стыбаева.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ужесточить механизм отбора судей. Председатель Высшего судебного совета республики Талгат Донаков рассказал президенту о модернизации системы отбора судей.
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