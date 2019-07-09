Нур-Султан, 9 июля 2019, 20:14 — REGNUM
Ужесточить механизм отбора судей призвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с председателем Высшего судебного совета республики Талгатом Донаковым, сообщили 9 июля в пресс-службе главы государства.
Председатель Высшего судебного совета рассказал президенту о принимаемых мерах по модернизации системы отбора судей. Токаев указал на необходимость дальнейшего совершенствования судебной системы и выработки предложений по ужесточению механизма отбора судей.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая председатель верховного суда Казахстана Жакип Асанов рассказал первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву о ходе модернизации судебной системы страны. Асанов отметил, что в республике создано 15 законопроектов, направленных на улучшение качества деятельности судов.
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