Вильнюс, , 01:13 — REGNUM

Молдавия и Литва договорились организовать осенью 2019 года форум «Восточного партнерства», посвященный вопросам кибербезопасности и борьбы с «гибридными угрозами». Как передает ИА REGNUM, об этом говорилось на встрече в Вильнюсе премьер-министра Молдавии Майи Санду и главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса.

Они также говорили о возобновлении деятельности молдавско-литовской совместной комиссии по «европейской интеграции», вопросах экономического сотрудничества, взаимного продвижения и защиты инвестиций, а также борьбы с преступностью.

На встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой молдавский премьер говорила о вопросах региональной безопасности. Она заявила, что единственным вектором развития Молдавии является «интеграция в Европейский союз с целью обеспечения демократии, соблюдения прав человека и высокого уровня жизни граждан, проведения реформ и борьбы с коррупцией».