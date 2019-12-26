Берлин, , 06:03 — REGNUM Жители Германии считают президента США Дональда Трампа большей угрозой для мира, чем российский лидер Владимир Путин, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на результаты опроса, проведенного dpa.

Согласно опросу, Трамп для немцев оказался большей угрозой, нежели лидер стран, которых Соединенные Штаты считают вероятными противниками. Трампа считают угрозой для стабильности и мира 41% респондентов. В то же время президента России Владимира Путина угрозой считают лишь 8% опрошенных. Также 7% видит угрозу в председателе КНР Си Цзиньпине, а 17% сочли главной угрозой миру лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Также телеканал приводит результаты опроса института Kantar об уровне доверия мировым политикам. Согласно результатам, 26% опрошенных жителей Германии склонны доверять Путину. Более заслуживающими доверия у немцев стали президент Франции Эммануэль Макрон (57%), канцлер ФРГ Ангела Меркель (53%) и австрийский канцлер Себастьян Курц (33%). Наименьшее доверие у жителей Германии вызывают премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (12%) и американский лидер Дональд Трамп (6%).

Как сообщало ИА REGNUM, во самой Франции президент страны Эммануэль Макрон, согласно результатам опроса Elabe, пользуется доверием у 30% граждан. При этом 65% не доверяют французскому лидеру, из них 38% «вообще не доверяют».

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