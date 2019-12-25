Берлин, , 15:39 — REGNUM Граждане ФРГ склонны больше доверять президенту Франции Эммануэлю Макрону, нежели канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом свидетельствуют обнародованные 25 декабря газетой Berliner Morgenpost данные опроса британской исследовательской компании Kantar.

Опрос проводился по заказу медиагруппы Funke, в которую входит газета Berliner Morgenpost.

Согласно полученным в ходе него данным, президенту Франции доверяют 57% жителей Германии, в то время как канцлеру Германии — 53%. При этом «скорее низкое» доверие к Ангеле Меркель питают 44% немцев, в то время как этот же показатель у Макрона составляет 32%.

В опросе, который проходил 12−19 декабря, приняли участие 1024 человека, при этом данные о погрешности газетой не приводятся.