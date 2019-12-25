Дамаск, , 23:41 — REGNUM Сирийская нефть не имеет никакого отношения к США, которые заявляют, что «охраняют» её в Сирии, заявила 25 декабря советник президента САР Бусейна Шаабан в эфире NBC News.

Комментируя заявление американского президента Дональда Трампа о том, что американский контингент защищает нефть в Сирии, Шаабан сказала:

«Это наша нефть».

Она пояснила, что Штаты на деле крадут нефть, а говорят, что «охраняют». Сирийцам вовсе не нужна такая охрана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Трамп заявил, что США взяли под контроль месторождения нефти в Сирии и могут распоряжаться ей по своему усмотрению.

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