Лондон, , 14:38 — REGNUM Соединенные Штаты могут делать всё что угодно с месторождениями сирийской нефти, поскольку они были взяты под контроль, чтобы победить «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 3 декабря заявил президент США Дональд Трамп в преддверии саммита НАТО в Лондоне.

«По большому счету единственные наши военные, которые остаются на этой территории, — те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим», — сказал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в районе города Румейлан в сирийской провинции Хасеке была размещена американская боевая техника. Этот район считается одним из основных центров нефтедобычи в Сирии. Агентство SANA уточнило, что туда перемещены «десятки» единиц военной техники.

Читайте также: Десант США высадился в сирийской провинции Хасака