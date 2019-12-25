Москва, , 21:24 — REGNUM Идея грузинских властей перейти на переговоры с Россией в формате, подобном «нормандскому», не отвечает сложившейся вокруг Грузии ситуации, написал 25 декабря член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя заявление грузинского президента Саломе Зурабишвили опроведении своего «нормандского формата», Пушков заявил:

«Нормандский формат» для Грузии выглядит странной идеей. Он был создан специально для разрешения кризиса на востоке Украины и неприменим в случае Грузии. Париж и Берлин не смогут помочь Тбилиси ни вернуть ушедшие республики, ни наладить связи с Москвой. Нет предмета для формата».

Напомним, «нормандская четвёрка» пытается решать вопросы реализации Минских соглашений, то есть договора, касающегося, в частности, предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В случае предоставления особого статуса теоретически Донбасс может остаться в составе Украины, чего нельзя сделать ни с Южной Осетией, ни с Абхазией.

США проявляют особую заинтересованность в поддержании хаоса на Украине, на границе с Россией, а также внутри ЕС. Германия и Франция пытаются «уладить» ситуацию. Из-за Украины (в частности, «из-за Крыма») Вашингтон не только ввёл антироссийские санкции, но и заставил это сделать страны ЕС, которые терпят убытки от ответных мер России.

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