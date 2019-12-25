Тбилиси, , 00:21 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили допустили возможность ведения переговоров с Россией в формате, аналогичном «нормандскому». Об этом 24 декабря она заявила в интервью Первому каналу грузинского телевидения.

«Мы могли бы рассмотреть возможность проведения (своего) «нормандского формата», где Грузия вместе со своими партнерами была бы представлена на переговорах (с Россией), так как у нас одних нет силы вести переговоры», — сказала Зурабишвили.

Отвечая на вопрос о том, следует ли вести такие переговоры, президент Грузии отметила, что необходимо использовать все пути, чтобы преодолеть разногласия между Москвой и Тбилиси.

Добавил, в 2008 году Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, и в ответ на это Грузия разорвала дипломатические отношения.

«Нормандский формат» переговоров — предметная встреча глав России, Германии, Франции и Украины, направленная на урегулирование ситуации в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями.

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