Тбилиси, , 15:36 — REGNUM Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье не дали никакого результата. Такое заявление сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Грузинского телевидения, опубликованном 25 декабря.

По мнению грузинского лидера, показательным было то, что на 50-й сессии Женевских переговоров, прошедших 10 — 11 декабря, не удалось добиться освобождения грузинского врача Важи Гаприндашвили, задержанного на территории Южной Осетии за нарушение границы.

«Мы застряли в этих технических форматах, которые продолжаем вести, однако ничего не меняется. С самого первого дня я потребовала поработать над тем, чтобы придать и вернуть Женевскому формату политический масштаб, потому Женева начиналась как политический уровень, а затем опустилась до нынешнего технического уровня», — заявила Зурабишвили.

Напомним, Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года. В них принимают участие Россия, Абхазия, Южная Осетия, Грузия и США. На встрече также присутствуют спецпредставители от ООН.

На 50-й сессии дискуссий не только Грузия выдвигала требования. Представители Южной Осетии требовали убрать блокпост, который грузинская сторона в августе обустроила на южноосетинской территории. Тбилиси отказался идти на уступки, и Цхинвал привлек к решению проблемы силовиков.

Как передавало ИА REGNUM, доктор Гаприндашвили был задержан в ноябре, а 20 декабря Цхинвалський суд приговорил его к году и девяти месяцам лишения свободы. Такой суровый приговор МИД Южной Осетии объяснил тем, что было доказаны намеренные действия врача для совершения провокации.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава КГБ Южной Осетии: Грузия пошла на провокации впервые после 2008 года