Улан-Удэ, , 11:10 — REGNUM Одной из главных проблем в столице Бурятии Улан-Удэ остаётся загрязнение воздуха. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, это признал мэр города Игорь Шутенков, отчитываясь о результатах социально-экономического развития города в 2019 году.

«Основными источниками являются Улан-Удэнские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, котельные и печное отопление частного сектора. При этом превышение ПДК по бензопирену, как наиболее опасному химическому канцерогену, связано в первую очередь с работой малых котельных и печным отоплением», — отметил он.

Ещё одним загрязнителем остаются автомобили, закупоривающие основные транспортные магистрали города по утрам и вечерам.

Для решения проблемы мэр предложил разработать комплексный план, который будет включать перевод частных домов на централизованную систему отопления, электроотопление или экотопливо. А для сокращения количества машин, по мнению Шутенкова, необходимо развивать пассажирский транспорт большой вместимости.

В правительстве Бурятии согласились с доводами мэра и поручили министерству природных ресурсов создать рабочую группу по разработке комплексного плана. Кроме того, министерству по развитию транспорта поручено рассмотреть финансовую помощь городу на обновление автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тревогу из-за воздуха в Улан-Удэ депутаты Законодательного собрания республики. Как отмечалось, из-за загязнения риск возникновения заболеваний органов дыхания превысил допустимый уровень в 16,2 раза, иммунной системы — в 14,5 раза, врожденных аномалий — в 12,1 раза.

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