Улан-Удэ, , 09:50 — REGNUM Контроля за выбросами в атмосферу с малых котельных в Улан-Удэ практически нет. По словам депутата Госдумы от Бурятии Николая Будуева, в республике следят только за «большими трубами». Об этом политик написал на своей странице в «Фейсбук» по итогам круглого стола, посвящённого проблеме загрязнения воздуха в Улан-Удэ.

«Вот и получается, что по официальным данным у нас 85% смога создают ТЭЦ-1 и 2. Но, пардон, ТЭЦ у нас круглогодично работает с 1936 года, а проблема загрязнения воздуха в городе обострилась буквально пару лет назад и возникает только зимой. Именно из-за этих «данных» частные котельные выпадают из поля зрения надзорных органов (но из нашего поля зрения и дыхания, к сожалению, никуда не деваются)», — отметил депутат.

По его мнению, именно малые частные котельные являются главным фактором загрязнения города, хотя никто не проводил исследования. Единственным способом борьбы с ними он назвал обращения граждан.

«Так что, девиз «Стучите чаще, и станет чище!» актуален как никогда», — подчеркнул Николай Будуев.

Напомним, столица Бурятии в последние годы регулярно попадает в списки наиболее загрязнённых городов России. Как сообщало ИА REGNUM, в числе причин этого называли устаревшие котельные, а также большой частный сектор в пригороде, отапливающийся печами.

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