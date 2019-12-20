Улан-Удэ, , 09:55 — REGNUM Из-за загрязнённости атмосферы в Улан-Удэ тревогу забили депутаты Законодательного собрания Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Народного хурала, этот вопрос обсудили в комиссии по социально-экономическому развитию города, куда пригласили чиновников.

Так, в воздухе столицы Бурятии концентрации бензапирена превышают предельно допустимую в 36,9 раза. Также фиксируются превышения по содержанию взвешенных веществ, мелкодисперсных частиц PM10, PM 2,5 и формальдегида. Всё это может отражаться на здоровье жителей города.

«Риск возникновения заболеваний органов дыхания превысил допустимый уровень в 16,2 раза, иммунной системы — в 14,5 раза, врожденных аномалий — в 12,1 раза, возникновения новообразований — в 10,2 раза, болезней глаз — в 4,3 раза, сердечно-сосудистой системы — в 2,4 раза, увеличения смертности — в 7,7 раза», — отметили в хурале.

Однако для решения проблемы, по всей видимости, полномочий республиканских органов власти не хватит. Так, по словам заместителя минприроды Бурятии Натальи Тумуреевой, проверять две крупнейшие теплоцентрали города — ТЭЦ-1 и ТЭФ-2 — они не имеют права. Котельные в посёлках Загорск и Аэропорт могут, но только вместе с прокуратурой и по обращениям граждан. При этом Бурятия не смогла попасть в федеральную программу «Чистый воздух».

Для исправления ситуации депутаты предложили создать межведомственную комиссию под председательством зампреда правительства республики. Чиновники также предложили доработать комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Николай Будуев заявил, что в городе не контролируются и выбросы с малых котельных. Именно они, по его мнению, являются главным фактором загрязнения города, призвав горожан «стучать почаще», чтобы сделать город чище.

Читайте также: Депутат Госдумы призвал уланудэнцев «стучать», чтобы сделать город чище