Киев, , 14:35 — REGNUM В Хмельницкой области Украины завершились испытания ударных турецких дронов Bayraktar TB2, сообщило 21 октября командование ВВС Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

Представители ВСУ и турецкие специалисты провели испытания всех систем беспилотников как на земле, так и в воздухе. Они проверили работу подвесов камер, вооружения, тренажёра и наземной станции управления.

После составления соответствующих актов беспилотники Bayraktar TB2 будут поставлены на вооружение украинских формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус рассказал о создании совместного украино-турецкого предприятия, которое будет производить ударные беспилотники.

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