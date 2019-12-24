Минск, , 15:31 — REGNUM Александр Лукашенко заявил, что официальный Минск оказывает немало услуг Москве и российское руководство оказывает поддержку Белоруссии на прагматичной основе. При этом, отметил он, вокруг Владимира Путина образовался круг людей, которые подговаривали президента России «прессовать» Белоруссию.

Лукашенко считает, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев не знает о том, что обсуждалось на недавних переговорах в Санкт-Петербурге, в частности — какие аргументы выдвигала белорусская сторона и что отвечал на это Путин.

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«Я сказал вашей делегации в Питере: вы правопреемники Советского союза? Вы везде это подчёркиваете. Чернобыльскую станцию кто строил? Не Белоруссия. Кто её эксплуатировал? Не Белоруссия. Кто ее взорвал? Не Белоруссия. А 80% горя упало на нас, чуть-чуть — на Брянскую область, немного — на Украину», — рассказал он о подробностях переговоров, не отражённых в опубликованных стенограммах.

Лукашенко поставил перед российской делегацией вопрос: «Советский союз развалился — кто помогать будет?».

По мнению белорусского лидера, Россия должна продолжать дотировать официальный Минск, потому что РФ заявила о себе как правопреемнице СССР. Тем более, отметил Лукашенко, что белорусы и русские — «родные братья» и «в окопах гнили вместе».

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