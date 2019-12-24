Минск, , 13:52 — REGNUM Нацбанк Белоруссии отреагировал на заявление председателя правительства России о согласовании «дорожных карт» углубленной экономической интеграции в формате Союзного государства вплоть до единой валюты и единого эмиссионного центра. Сегодня, 24 декабря, польские и американские СМИ распространили комментарий белорусского госрегулятора с опровержением заявления Дмитрия Медведева.

Накануне, 23 декабря, российский премьер-министр сообщил «правительственному пулу» об условиях продолжения российской поддержки Белоруссии. По его словам, официальный Минск для этого должен выполнить условия достигнутых договорённостей, прорабатываемых в пакете 31 «дорожной карты». В частности, отметил он, 31-я «дорожная карта» предусматривает «такие институты, как наднациональные органы, единая валюта и единый эмиссионный центр».

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Нацбанк Белоруссии заверил: ничего подобного Минск с Москвой не обсуждает. «В том пакете дорожных карт, которые теперь рассматриваются и согласовываются, нет никаких упоминаний про единый эмиссионный центр и единую валюту или нечто подобное», — цитирует «Радио «Свобода» (СМИ-иностранный агент) комментарий пресс-службы Нацбанка Белоруссии.

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