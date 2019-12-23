Багдад, 23 декабря 2019, 23:34 — REGNUM Массовые протесты охватили города на юге Ирака на фоне затянувшихся переговоров о назначении нового премьер-министра страны, 23 декабря сообщает Agence France-Presse.
Тысячи протестующих в городах Эд-Дивания, Эн-Насирия, Эль-Хилла, Эль-Кут и Амара перекрывают мосты и автодороги, а также блокируют работу общественных зданий.
Протесты в Багдаде также продолжаются, на площади Тахрир в иракской столице по прежнему находятся тысячи человек.
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