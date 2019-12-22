Багдад, , 15:18 — REGNUM Тысячи протестующих в Ираке вновь вышли на акции протеста с призывом изменить политическую систему в стране, об этом 22 декабря сообщает Al Arabia.

Манифестанты блокировали дороги, общественные здания, развернули транспаранты с антиправительственными лозунгами.

Кроме того, поводам к беспорядкам стала неспособность правительства страны избрать нового премьер-министра в замену ушедшему в отставку Адилю Абдулу-Махди.

Напомним, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года. Демонстранты протестуют против безработицы, падения уровня жизни, а также роста коррупции.

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