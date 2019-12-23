Санкт-Петербург, , 16:28 — REGNUM Петербуржцы стали потреблять меньше хлебобулочных изделий не из-за снижения уровня жизни, а, наоборот, потому, что стали жить лучше, и теперь чаще ходят в заведения общественного питания в поисках еды лучшего качества. Такое мнение высказал глава комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга Юрий Калабин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным городского ведомства, которое возглавляет чиновник, средний петербуржец стал потреблять в неделю на 10 кг хлеба меньше, чем раньше, оттого объемы регионального продовольственного фонда — запасов зерна и муки — сократили до 69 тыс. тонн на 2020 год против 71,9 тыс. тонн в 2019 году.

«Расценивать это как плохой фактор я бы, наверное, не стал, потому что у нас и беднейшие слои, и богатейшие, по статистике, показывают снижение потребления (хлеба). Мы, как город, на сегодня потребляем даже меньше, чем норма. И это, на мой взгляд, не связано с падением уровня жизни, с чем обычно связывают эту историю. Поскольку, вы извините, конечно, за мой французский, но 3,6 млн кв. метров жилья, которые построили в прошлом году (больше, чем в Москве), кто-то купил. Поверьте, у нас миграционный поток в город не особенно усилился», — заявил Калабин.

Он также отметил, что растет и транспортный поток, а значит, петербуржцы покупают автомобили, что не может происходить при падении уровня жизни.

«На мой взгляд, это больше связано с тем, что люди пытаются найти другую нишу лучшего качества», — полагает чиновник.

В Петербурге торговля продуктами осуществляется в основном через сетевые супермаркеты, они занимают 91% рынка (по итогам 2018 года). Именно это заставляет людей отправляться на поиски более качественной еды в рестораны и кафе, убежден Калабин.

«Поэтому у нас растет общепит. Другой ниши нет: ярмарок нет, базаров нет, стрит-ритейл в достаточно степени тоже находится в загоне. Понятное дело, что люди просто хотят попробовать что-то другое, и это — главный, на мой взгляд, фактор», — сказал Юрий Калабин.

По его данным, петербуржцы потребляют порядка 80 кг мучной продукции в год.

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Чиновник не стал комментировать данные исследования, показывающие, что в среднем гражданин России тратит на еду более 30% своего дохода. Он полагает, что эти цифры некорректны.

«У меня 18 районов в городе, каждый аутентичен, специфичен, в них живут абсолютно разные люди по своим пристрастиям. Вообще, ни о чем цифра. Надо смотреть каждую конкретную ситуацию в каждый конкретный сезон, наверное», — убежден Юрий Калабин.

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