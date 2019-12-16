Для сравнения, меньше всего на еду тратят жители Люксембурга (8,4%), в десятку стран-лидеров также вошли Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Финляндия, Австрия, Норвегия, Швейцария, Дания и Германия, доля расходов на продукты в которых колеблется от 10,6 до 12,2% бюджета.
Аутсайдерами в списке стали Молдавия (43,8%), Казахстан (47,3%) и Украина, где жители тратят на еду ровно половину заработка. Россия в списке из 40 стран оказалась на 31-м месте.
За январь-октябрь 2019 года оборот розничной торговли и общественного питания по Алтайскому краю составил 286 793,3 миллиона рублей, что составляет 100,2% к соответствующему периоду прошлого года. Причём, пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) В сопоставимых ценных жителей региона стали употреблять меньше (99,8%).
Оборот общественного питания сопоставимых ценных загад увеличился всего на 0,1%. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, составил 49,3%, непродовольственных товаров — 50,7%.
Шок-цены в Хабаровском крае: яблоки по 380 рублей за кг, сметана — 420
С закрытием речной навигации цены на продукты на севере Хабаровского края взлетели до небес. В таёжном селе Нелькан Аяно-Майского района килограмм яблок стоит 380 рублей, килограмм творога — 540, буханка хлеба — 75 рублей. Никаких скидок производителям хлеба энергетики не делают — для юрлица она обходится в 55 рублей за киловатт.
В Алтайском крае среднемесячная заработная плата одного работника за январь-сентябрь 2019 составила 27 708 рублей, что составляет 108,6% к соответствующему периоду прошлого года.
Величина прожиточного минимума в Республике Алтай в расчете на душу населения в 3 квартале 2019 года, составила 10 190 рублей. Прожиточный минимум трудоспособного населения — 10 507 рублей, пенсионеров и детей — 8543 и 10 269 рублей соответственно.
По сравнению со 2 кварталом 2019 года величина прожиточного минимума увеличилась в среднем на 0,3%, для трудоспособного населения — на 0,4%, для пенсионеров — на 0,2% и детей — на 0,1%. В потребительской корзине увеличилась стоимость услуг (на 3,6%), непродовольственных товаров (на 2,7%); стоимость продуктов питания снизилась на 2,5%. На 0,5% увеличились расходы по обязательным платежам и сборам.
В Татарии посчитали, какую часть своего бюджета жители проедают
В Татарии расходы на питание в третьем квартале 2019 года составили 32,88% от стоимости минимального потребительского бюджета. При общем бюджете, который определён как стоимость минимальных потребностей жителей, 15 663 рубля на питание они тратили 5150 рублей.
За январь-октябрь 2019 года оборот розничной торговли по Республике Алтай увеличился на 10,0% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Оборот общественного питания вырос на 9,6%.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,3%, непродовольственных товаров — 51,7%
Хорошая зарплата — редкость: почему жители России проедают треть заработка
На соотношение трат граждан России, в том числе на продукты питания, влияет уровень их зарплат. Об этом сообщил политолог Дмитрий Буреев (Хакасия), комментируя информацию о том, что граждане РФ тратят на питание 30,2% заработка.
«Первое, что можно отметить — уровень зарплат. Власти оперируют статистикой по среднему значению заработка в регионах. Но они очень разнятся с реальностью. Сегодня в большинстве регионов зарплата в 30 тысяч рублей — большая редкость. Соответственно, покупательская способность граждан останется низкой. И людям приходится отказываться от всего, лишь бы приобрести продукты. И хотя многие вернулись на свои дачные участки, сады-огороды, всё равно большинство продуктов приобретается в магазинах. Соответственно, ценовая политика ретейла это учитывает. Появляются либо дискаунтеры с продуктами низкого качества, но по доступным ценам, либо власти возрождают сельхозрынки и ярмарки выходного дня», — подчеркнул Дмитрий Буреев.
Однако, по его словам, следует учитывать, что крупнейшие торговые сети «принадлежат к классу монополий, и это сказывается на ценах».
«Выход только в одном — государство должно помогать производителям заходить на рынок так, чтобы торговая наценка была разумной», — подытожил собеседник ИА REGNUM.
Шок-цена: в Якутии кг лука продают за 96 рублей
В Якутии бизнесмены завышали цены на социально значимые продукты питания. Подсолнечное масло, вместо 92 рублей, покупателям предлагали по 150 рублей за бутылку, килограмм гречки — за 98 рублей при установленной стоимости 37 рублей, лук при цене 40 рублей продавали за 96 рублей и так далее.
3% граждане РФ тратят на покупку спиртного и табачных изделий.
Согласно опубликованной 16 декабря инфографике о том, сколько тратят на еду и культурный досуг жители Европейских стран (источник — РИА Новости со ссылкой на статистические данные), граждане РФ тратят 30,2% заработка на питание.