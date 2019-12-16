Граждане РФ тратят на питание 30,2% заработка. По этому показателю Россия в списке из 40 стран находится на 31-м месте.

Чем объяснить то, что такой солидный «кусок» доходов жителей России уходит на еду? Низкие доходы или дорогие продукты питания? Подробности — в трансляции ИА REGNUM.