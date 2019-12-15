Киев, , 10:11 — REGNUM Украинский юрист Андрей Портнов обратился к депутатам Верховной рады с предложением в ближайший рабочий день (понедельник) зарегистрировать проект постановления об увольнении министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды в связи с ее заявлением о готовности предоставить подозреваемым в убийстве Павла Шеремета юридическую помощь «не давая при этом оценку дела по существу». Об этом юрист написал 14 декабря на своем telegram-канале.

Также Портнов добавил, что Владимир Зеленский не для того принимал участие в пресс-конференции в связи с раскрытием убийства Павла Шеремета, «чтобы после этого Министр его правительства, назначенный его собственной фракцией публично выступила в их защиту». Юрист призвал в первый же пленарный день «быстро и жестко» уволить данного министра «без объяснения причин».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр по делам ветеранов Оксана Коляда заявила о готовности предоставить возглавляемым ею министерством весь «спектр правовой помощи» подозреваемым в убийстве Павла Шеремета. Коляда также предостерегла украинское государство, что доказательства вины подозреваемых должны быть «абсолютно убедительными». Она подчеркнула, что «образ ветерана и волонтера — это образ героя и защитника. И он никак не может быть совмещенным с образом убийцы».

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