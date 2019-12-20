Нью-Дели, , 23:15 — REGNUM Не менее шести протестующих погибли в ходе беспорядков и столкновений с силами безопасности на севере Индии, 20 декабря сообщает Agence France-Presse.

По информации полиции штата Уттар-Прадеш, ещё 32 человека получили ранения во время протестов из-за закона о гражданстве.

Индия охвачена массовыми протестами мусульман из-за поправок в закон о гражданстве, которые они расценивают нарушающим их права.

Читайте также: Во время протестов в Нью-Дели пострадали 11 человек