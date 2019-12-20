Нью-Дели, , 21:11 — REGNUM Как минимум 11 человек пострадали во время протестных акций против поправок к закону о гражданстве в столице Индии Нью-Дели. об этом 20 декабря сообщает телеканал NDTV.

Несколько тысяч человек пытались пройти протестным маршем от исторической Соборной мечети в Старом Дели до старинной обсерватории Джантар-Мантар в центре города. Шествие не было санкционировано, поэтому полиция остановила участников акции, но некоторые демонстранты всё же попытались прорваться в центр Нью-Дели.

Наиболее острая ситуация сложилась в районе Дарьягандж, где протестующие подожгли автомобиль полиции и предприняли попытку разгромить полицейский пост. Из-за возникших беспорядков в городе были закрыты несколько станций метрополитена.

Для разгона манифестантов полиция применила водомёты и дубинки. При этом в правоохранительных органах отрицают применение слезоточивого газа и оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании 1200 человек в Индии в ходе акций протестов против поправок к закону о гражданстве.

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