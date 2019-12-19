Барселона, Испания, , 19:30 — REGNUM Суд Барселоны потребовал отставки главы Каталонии Кима Торры за его отказ удалить «символы сепаратистов» с государственных зданий, 19 декабря передает агентство Reuters.

Суд также потребовал запрета для Торры занимать любые государственные должности в течение 18 месяцев.

Пока Торра остается на своем посту. Решение суда вступит в силу, если будет поддержано Верховным судом Испании.

Читайте также: Пучдемон потребовал «немедленно освободить» Жункераса после решения суда ЕС