Брюссель, , 18:21 — REGNUM Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон потребовал «немедленно освободить» бывшего вице-президента испанского региона Ориола Жункераса 19 декабря в своем «Твиттере».

Пучдемон прокомментировал решение Европейского суда по делу Жункераса. Главная судебная инстанция Евросоюза заявила о нарушениях, допущенных Верховным судом Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Европейский суд в Люксембурге постановил, что Верховный суд должен был предоставить Жункерасу иммунитет в связи с его избранием депутатом Европарламента.

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