Москва, , 14:20 — REGNUM Решения о создании Союзного государства были правильными. Русский, белорусский и украинский народы — это почти одно и то же и в этническом смысле слова, и с точки зрения истории, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции.

«Поэтому я очень рад, что идет тесное сближение России и Белоруссии. Есть определенные достижения, особенно в социальной сфере.

Но при этом решения, которые в свое время были приняты о строительстве Союзного государства — в подавляющем большинстве основополагающие решения, в настоящее время не реализованы. Не сделано 90% по каждому из вопросов.

Поэтому мы с Лукашенко приняли решение вернуться к этим вопросам и, что можно, сделать, чтобы ускорить создание Союзного Государства.

В настоящее время между нами идёт спокойная и уравновешенная работа по различным вопросам», — сказал Путин.

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