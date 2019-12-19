Москва, , 13:52 — REGNUM Менять или принимать новую Конституцию РФ на следует, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции.

«Особенно это нужно сделать потому, что у нас есть фундаментальны вещи, которые нам нужно целиком и полностью реализовать. Это касается первой главы. Эта глава является неприкосновенной. Всё остальные главы так или иначе менять можно.

Например, некоторые выступают за изменение первой главы Конституции РФ. Ранее были введены изменения с количеством срока работы президента России. Что можно было сделать — можно было отменить оговорку «подряд».

Как ваш покорный слуга, я два срока подряд отслужил, а потом ушел с этой должности и затем имел право вернуться на должность президента РФ, потому что это было уже не два срока подряд .

Это оговорка некоторых российских политологов смущает, можно было бы от неё отказаться», — сказал Путин.

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