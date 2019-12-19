Москва, , 14:16 — REGNUM Решение о создании Союзного государства России и Белоруссии было верным. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции 19 декабря.

Он пояснил, что и этнически, и исторически Россия и Украина, Россия и Белоруссия должны были бы существовать в таком виде. На текущий момент многое сделано в рамках ЕАЭС, и, к примеру, в экономике интеграция в этом формате глубже, чем в союзе с Минском.

Подавляющее большинство основополагающих решений по Союзному государству не реализованы, добавил президент.

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