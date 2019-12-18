* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 16:06 — REGNUM По мнению Паниной, возросшие риски вторжения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Туркестанский регион связаны с переброской террористов в Афганистан с Ближнего Востока, ответственность за которую несут в первую очередь США.

Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина прокомментировала заявление Секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о подготовке вторжения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Туркестан, сделанное на многосторонней встрече в Тегеране.

«Ликвидация Аль-Багдади стала звеном в цепи событий, ведущих к «перезагрузке» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), к старту нового проекта с новыми террористическими главарями», — заявила Панина.

«Его цель — создание зоны геополитической напряженности и хаоса на постсоветском пространстве, где Россия несет юридические обязательства в сфере безопасности в рамках ОДКБ. В более широкой перспективе это удар не только по России, но и по Китаю, по Индии, по странам, реализующим концепцию многополярного мира», — констатировала Панина.