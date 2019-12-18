Киев, , 11:44 — REGNUM Участник войны в Донбассе Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, отказался давать показания следователям, сообщил один из его адвокатов Виталий Галенченко 18 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, Антоненко сослался на 63-ю статью конституции Украины, согласно которой он имеет право не давать показаний против себя и своих близких.

«Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником», — сказано в сообщении.

По этой причине сторона защиты считает, что следствие может быть предвзятым. Антоненко будет давать показания, но как только убедится в непредвзятости следствия, добавил адвокат.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании всех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

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Как сообщало ИА REGNUM, журналиста взорвали в Киеве в собственном автомобиле 20 июля 2016 года.

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