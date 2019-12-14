Киев, , 08:00 — REGNUM Помощь сотрудников Службы безопасности и разведки Украины может понадобиться в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом 13 декабря заявил укрианский министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

Кроме того, министр отметил, что для работы над делом сил полиции и Генеральной прокуратуры будет мало. По словам Авакова, он уже связался с руководителем СБУ.

Напомним, Печерский районный суд Киева постановил поместить под домашний арест детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь, подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

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