Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM Транспортная реформа, предусматривающая отмену почти всех маршруток в Петербурге с лета 2020 года, должна состояться. Об этом заявил кандидат на пост вице-губернатора Северной столицы Максим Соколов, выступая 18 декабря в Заксобрании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Маршрутка в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Об отношении Соколова к транспортной реформе, которая вызывает возмущение многих петербуржцев, спросила депутат Оксана Дмитриева.

Соколов отметил, что здесь Смольный находится в рамках 220-ФЗ, который «в любом случае предписывает» реализовать новую модель перевозок общественным транспортом.

«Поэтому транспортная реформа должна состояться в ближайший период. Какой она должна быть — есть уже определенное видение. Конечно же, это вопрос комплексный, он должен учитывать интересы всех сторон и участников этого процесса, но в первую очередь нацелен на интересы горожан, пользователей этой системы, то есть пассажиров», — сказал экс-министр транспорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, к лету 2020 года в Петербурге планируется упразднить большинство коммерческих маршруток, будет отменен 271 маршрут. Вместо них планируется запустить «социальные» маршруты наземного транспорта.

Ранее Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России предостерегло чиновников Петербурга от совершения действий, которые могут привести к нарушению Закона о защите конкуренции, в ходе подготовки и проведения реформы городского общественного транспорта.

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