Санкт-Петербург, , 17:32 — REGNUM Спикер Законодательного собрания Петербурга, главный единоросс региона Вячеслав Макаров заявил губернатору Александру Беглову, что ему придется ответить за транспортную реформу, на которую активно жалуются избиратели.

Маршрутное такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект реформы раскритиковали в ЗакСе 30 октября после представления бюджета на 2020 год, в котором, к слову, она никак не учтена, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, к лету 2020 года в Петербурге планируется упразднить большинство коммерческих маршруток, «под нож» отправится 271 маршрут. Вместо них планируется запустить «социальные» маршруты наземного транспорта.

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Несколько депутатов Заксобрания решили высказаться о реформе в ходе первого чтения бюджета, пользуясь присутствием в Мариинском дворце губернатора Беглова и членов правительства города. Внезапно к ним присоединился и спикер Макаров, который отметил, что среди населения «чувствуется обеспокоенность».

«Это связано с тем, что во всех районах города прошли общественные обсуждения по транспортной реформе», — заявил он, добавив, что в случае провала реформы все недостатки будут экстраполированы лично на Беглова. Макаров призвал чиновников еще раз хорошо обдумать последствия.

«Чтобы не получилось по Черномырдину, что хотели как лучше, а получилось как всегда, как у нас это уже было с КИО и КУГИ, когда мы об этом говорили — тысячу раз подумайте! — слово реформа вызывает обеспокоенность у всех жителей. Тысячу раз взвесьте», — заявил единоосс.

Он напомнил, что в ЗакСе создана специальная рабочая группа, при этом продолжаются жалобы на то, что чиновники не привлекают к реформе научно-исследовательские институты.

«Еще раз продумайте! 278 маршрутов. Чтобы не было этих сотен обращений, которые к каждому депутату сейчас идут», — сказал Макаров.

«Мы же понимаем, Александр Дмитриевич: это за прогноз погоды не надо отвечать. А за предвидение, за управленческие какие-то решения отвечать-то приходится. И придется отвечать», — добавил спикер парламента.

Отложить реформу до следующего года призвали и «эсеры» во главе с Алексеем Ковалевым, который сообщил, что в ходе общественных обсуждений только 10% пожеланий горожан было учтено. «Практически в каждом районе по нескольку востребованных маршрутов ликвидируются. В чем идея? Идея, наверное, в том, чтобы сэкономить бюджетные средства и не платить субсидию перевозчикам на этих востребованных маршрутах», — предположил Ковалев.

По его мнению, в пригородных районах на границе с Ленобластью реформа вообще может обернуться катастрофой для людей. Заметим, ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко тоже негативно высказывался об отмене маршрутов, курсирующих между регионами.

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«Мы считаем, что эту реформу нужно отложить как минимум до следующего года. Кстати, сам вице-губернатор [Эдуард] Батанов признает, что объективных данных о пассажиропотоках на этих маршрутках ни у кого нет. Это знает и комитет по транспорту. Там вообще нет никаких данных. И мы все это огребём, извините, именно летом следующего года», — предрек Ковалев.

О реформе высказался и лидер фракции ЛДПР Павел Иткин. Он заметил, что в целом поддерживает бюджет на 2020 год, предложенный Смольным.

«Единственное, что нас беспокоит — не очень определен бюджет на грядущую транспортную реформу, которую с опаской ждут жители нашего города. Эта реформа вызывает много вопросов», — сказал Иткин.

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