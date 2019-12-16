Москва, , 13:51 — REGNUM Все участники «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) преследуют одну цель — способствовать тому, чтобы в Донбассе наступил мир, об этом 16 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, президент Российской Федерации Владимир Путин плотно занимается вопросами «нормандского формата».

«Все участники преследуют одну цель — способствовать тому, чтобы на юго-востоке Украины был мир и не возобновлялась война», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Париже состоялась встреча в «нормандском формате» лидеров России, Франции, Германии и Украины по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

В ходе переговоров сторонами была подчеркнута в том числе приверженность Минским соглашениям и разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе. Предполагается, что стороны проведут новую встречу весной 2020 года.

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